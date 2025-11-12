عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
المندلاوي يدعو الى الاسراع باعلان نتائج الانتخابات وضمان صون اصوات الناخبين


دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الى الاسراع في اعلان النتائج بكل نزاهة ودقة وضمان صون اصوات الناخبين.

واعرب المندلاوي ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، عن شكره وتقديره للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها الكبيرة في ادارة العملية الانتخابية بنجاح وشفافية عالية"، مثمناً تفاني كوادرها في اداء مهامهم الوطنية بكل مهنية ومسؤولية .

ودعا المندلاوي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاسراع في استكمال عملية عد وفرز اصوات الناخبين، وإعلان نتائج القوائم والمرشحين بكل نزاهة ودقة وحيادية، بما يضمن صون أصوات الناخبين وإرادتهم الحرة التي عبروا عنها عبر صناديق الاقتراع، وتعزيزاً لنهج الديمقراطية الذي آمن به الشعب العراقي طريقاً لبناء مستقبل مزدهر"

