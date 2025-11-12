محافظة كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

قررت إدارة محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، (12 تشرين الثاني 2025)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة والمدارس في المحافظة يوم غدٍ الخميس.

وأكد محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان أن "قرار تعطيل الدوام جاء تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الدولة والكوادر التربوية، الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص لإتمام العملية الانتخابية بنجاح في محافظتنا العزيزة".

وكانت محافظات عدة قد قررت تعطيل الدوام غداً الخميس بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.