مفوضية الانتخابات: نتائج الانتخابات الأولية ستعلن من خلال مؤتمر رسمي مساء اليوم

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الأولية ستعلن من خلال مؤتمر رسمي مساء اليوم، حيث ذكرت المفوضية في بيان، أنه "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة كل بحسب المحافظة من خلال مؤتمر رسمي يعقد مساء اليوم". وأضافت "عند اكتمال جميع متعلقات احتساب الأصوات ستعلن النتائج النهائية الرسمية بقرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات".

كذلك أكدت "استمرارها بتسلم الشكاوى الى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الـ 12 من تشرين الثاني الحالي، للبدء بتصنيفها وحسمها".