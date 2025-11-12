عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

وزارة الدفاع: استخدمنا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في خطة تأمين الانتخابات


 

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن التقنيات اللوجستية والفنية الجديدة التي تم إدخالها إلى الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، مؤكدة أنه استخدمنا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ذكر مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات استخدمت الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والجهد الجوي، والمراقبة الجوية، وجهداً فنياً في عملية التعامل مع المعلومات وتحليلها وتحويلها والتنسيق فيما بينها"، مؤكداً أن "الخطة الأمنية أُدخلت فيها العديد من التقنيات والعناصر التي تسهم في تطويرها".

وأضاف أن "الوضع مستقر، وإمكانيات قواتنا الأمنية عالية جداً، والأهم هو إصرار المواطن وتعاونه من أجل الحفاظ على الاستقرار الوطني والانتخابي والدستوري".

وأُجريت، يوم أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس النواب في عموم المحافظات العراقية، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وإشراف أمني مشدد لضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية تامة.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص بلغت أكثر من 55%، موضحةً أن "عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين بلغ (12,003,143) ناخباً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: نتائج الانتخابات الأولية ستعلن من خلال مؤتمر رسمي مساء اليوم
وزارة الدفاع: استخدمنا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في خطة تأمين الانتخابات
مفوضية الانتخابات: نسب وأعداد التصويت لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025
مدرب منتخبنا الوطني: جاهزون للتحدي وهدفنا الوصول إلى كأس العالم
رئيس فريق المراقبين الدوليين: العراق قدم نموذجاً ناجحاً بإدارة الانتخابات يمكن استخدامه دولياً
حالة الطقس: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد
مفوضية الانتخابات: على المرشحين والأحزاب السياسية إزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً
اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات
الأمم المتحدة: ترحب بإجراء الانتخابات العراقية بهدوء وانتظام
مفوضية الانتخابات: عدد شكوى يوم الاقتراع الخاص والعام 48 شكوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك