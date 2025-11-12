وزارة الدفاع: استخدمنا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في خطة تأمين الانتخابات

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن التقنيات اللوجستية والفنية الجديدة التي تم إدخالها إلى الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، مؤكدة أنه استخدمنا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ذكر مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات استخدمت الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والجهد الجوي، والمراقبة الجوية، وجهداً فنياً في عملية التعامل مع المعلومات وتحليلها وتحويلها والتنسيق فيما بينها"، مؤكداً أن "الخطة الأمنية أُدخلت فيها العديد من التقنيات والعناصر التي تسهم في تطويرها".

وأضاف أن "الوضع مستقر، وإمكانيات قواتنا الأمنية عالية جداً، والأهم هو إصرار المواطن وتعاونه من أجل الحفاظ على الاستقرار الوطني والانتخابي والدستوري".

وأُجريت، يوم أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس النواب في عموم المحافظات العراقية، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وإشراف أمني مشدد لضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية تامة.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص بلغت أكثر من 55%، موضحةً أن "عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراعين بلغ (12,003,143) ناخباً".