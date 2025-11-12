عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

مدرب منتخبنا الوطني: جاهزون للتحدي وهدفنا الوصول إلى كأس العالم


 

 

أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، غراهام أرنولد، جاهزية الفريق لمواجهة منتخب الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ذكر أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي نشرته الوكالة الرسمية اليوم الأربعاء، إن "اللاعبين الآن في مستوى جيد، وبعض الأشخاص لا يدركون المكانة التي وصلنا إليها، خاصة في العراق، حيث يصل المنتخب لأول مرة إلى مباريات الملحق".

وأضاف: "الرحلة مستمرة وهدفنا الوصول إلى كأس العالم، واللاعبون بحاجة إلى الدعم من الجماهير والإعلام على حد سواء. بعد مواجهة السعودية والتجربة المعقدة هناك، فإن الإمارات تتفهم الوضع أيضاً لأنها مرت بموقف مشابه، لكن الرحلة مستمرة ونحن جاهزون لها".

وتابع أرنولد: "كل شيء يبدأ من كلمة الضغط، ونحن نتخلص منها. اللاعبون جاهزون ذهنياً، وأنا فخور بهم منذ قدومي لتولي مسؤولية المنتخب. حتى الآن خضنا ست مباريات، فزنا في أربع، وتعادلنا في واحدة، وخسرنا واحدة".

كذلك أكد المدرب أن "اللاعبين كانوا مميزين دفاعياً وتطورهم ممتاز، وعلى الصعيد الفني جميعهم رائعون، ولدينا القدرة على تطويرهم بشكل فردي".

في ذات السياق، ذكر لاعب منتخبنا الوطني أمير العماري: "المنتخب العراقي عندما ذهب إلى السعودية لم يخسر أي نقطة، لذلك أتمنى قدوم الجماهير العراقية لدعم الفريق".

وأوضح العماري، "أنا لا أحب كلمة ضغط، وأعتقد أن جميع اللاعبين جاهزون ذهنياً، ولا نهتم بالحديث السلبي في وسائل الإعلام، لأننا عائلة واحدة ولا نتأثر بما يُقال. لدينا 24 لاعباً جاهزين كإخوة". كما بيّن العماري: "إذا فزنا، ستكتب عنا وسائل الإعلام أشياء إيجابية. نحن جاهزون من الناحية الذهنية ومركزون بالكامل، والجميع مستعد. يجب أن نفوز غداً ونذهب بالنقاط الثلاث إلى البصرة".

