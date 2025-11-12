رئيس فريق المراقبين الدوليين: العراق قدم نموذجاً ناجحاً بإدارة الانتخابات يمكن استخدامه دولياً

أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين للمنظمات الأجنبية المشاركة في عملية الرقابة الدولية للانتخابات البرلمانية، نصير الباشا، اليوم الأربعاء، أن نسبة الرضا عن العملية الانتخابية في العراق بلغت 90 بالمئة، فيما بين أن خبرات المفوضية العراقية تُستثمر في تجارب دول أخرى، إذ ذكر الباشا للوكالة الرسمية، إن "نسبة الرضا عن سير العملية الانتخابية في العراق بلغت 90%، فيما تمت معالجة بعض الإشكالات البسيطة في حينها من قبل المفوضية والأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "العراق يسعى دائماً إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإن نجاح العملية الانتخابية يمثل نموذجاً يحتذى به لباقي الدول".

وأضاف أن "عدداً من الدول باتت تتواصل رسمياً مع العراق لتشكيل فرق رقابة دولية والاستفادة من خبرات المفوضية العراقية وكوادرها في إدارة الانتخابات"، مشيراً إلى أن "هذه التجربة نقلت بالفعل إلى الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث تم تشكيل فريق إشراف عراقي حاز على إشادة واسعة لما أظهره من أداء راقٍ ومهني".