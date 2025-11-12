عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

حالة الطقس: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 29، ديالى وصلاح الدين وواسط 28، ميسان والنجف الأشرف والديوانية والمثنى30، دهوك 26 ،السليمانية 24 ،أربيل ونينوى وكركوك والأنبار27، والبصرة وذي قار 31".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً ويتحول الى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد وابتداءً من الأقسام الغربية ليلاً وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الغربية (30-40) كم/س مسببة آثار غبار محلي في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

كما لفت الى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً وممطراً في أغلب مدن البلاد وخاصة الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية أحيانا ويبدأ بالتحسن ليلاً ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (30-40) كم /س، في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كذلك أوضح أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في بعض أقسام المنطقة الشمالية كما يتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك