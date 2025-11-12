حالة الطقس: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 29، ديالى وصلاح الدين وواسط 28، ميسان والنجف الأشرف والديوانية والمثنى30، دهوك 26 ،السليمانية 24 ،أربيل ونينوى وكركوك والأنبار27، والبصرة وذي قار 31".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً ويتحول الى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متعددة من البلاد وابتداءً من الأقسام الغربية ليلاً وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الغربية (30-40) كم/س مسببة آثار غبار محلي في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

كما لفت الى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً وممطراً في أغلب مدن البلاد وخاصة الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية أحيانا ويبدأ بالتحسن ليلاً ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات (30-40) كم /س، في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كذلك أوضح أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في بعض أقسام المنطقة الشمالية كما يتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".