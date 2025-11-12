عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
مفوضية الانتخابات: على المرشحين والأحزاب السياسية إزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً


 

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ضرورة قيام المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاقتراع العام، حيث جاء في نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، أنه، "استناداً إلى المادة (26)، يلتزم المرشحون والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة جميع مفردات الدعاية الانتخابية خلال (30) يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام، وبخلاف ذلك تزال المخالفات على نفقة المخالف، وتستقطع كلف الإزالة من مبلغ التأمينات المودع لدى المفوضية".

وأضاف النظام، أن "المادة (27) تنص على استقطاع أجور كلفة إزالة المخلفات الخاصة بالمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية من مبلغ التأمينات المودعة لدى المفوضية، وفي حال عدم كفاية المبلغ يبلغ المخالف بتسديد الفارق خلال (10) أيام، وبخلافه تتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

كما لفت إلى، أن "المادة (28) تنص على تقديم الشكوى الخاصة بالحملة الانتخابية إلى المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية أو مكتب هيئة الإقليم الانتخابي، وفقاً لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية، على أن تكون الشكوى معززة بالأدلة الثبوتية ليتسنى التقصي عن صحتها القانونية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها".

وتابع أن "المادة (29) تنص على أن الفعل المخالف يصنف ضمن المخالفات الانتخابية الواردة في الفقرات أعلاه، ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
