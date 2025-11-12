مفوضية الانتخابات: على المرشحين والأحزاب السياسية إزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال 30 يوماً

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ضرورة قيام المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة مفردات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاقتراع العام، حيث جاء في نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، أنه، "استناداً إلى المادة (26)، يلتزم المرشحون والأحزاب والتحالفات السياسية بإزالة جميع مفردات الدعاية الانتخابية خلال (30) يوماً من اليوم التالي للاقتراع العام، وبخلاف ذلك تزال المخالفات على نفقة المخالف، وتستقطع كلف الإزالة من مبلغ التأمينات المودع لدى المفوضية".

وأضاف النظام، أن "المادة (27) تنص على استقطاع أجور كلفة إزالة المخلفات الخاصة بالمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية من مبلغ التأمينات المودعة لدى المفوضية، وفي حال عدم كفاية المبلغ يبلغ المخالف بتسديد الفارق خلال (10) أيام، وبخلافه تتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

كما لفت إلى، أن "المادة (28) تنص على تقديم الشكوى الخاصة بالحملة الانتخابية إلى المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية أو مكتب هيئة الإقليم الانتخابي، وفقاً لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية، على أن تكون الشكوى معززة بالأدلة الثبوتية ليتسنى التقصي عن صحتها القانونية واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها".

وتابع أن "المادة (29) تنص على أن الفعل المخالف يصنف ضمن المخالفات الانتخابية الواردة في الفقرات أعلاه، ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية".