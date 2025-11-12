عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

الأمم المتحدة: ترحب بإجراء الانتخابات العراقية بهدوء وانتظام


 

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التزامها بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية، مشددةً على أهمية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب، حيث ذكرالمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، "يهنئ الأمين العام الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية، كما يهنئ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها المبذولة لضمان التحضير الفعّال للانتخابات وإجرائها".

ورحب الأمين العام "بإجراء الانتخابات بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة، ويثق في أن الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار إعلان النتائج"، مشدداً على "أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية، مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

كما أكد الأمين العام مجدداً "التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية وتحقيق تطلعات كافة العراقيين لمستقبل يسوده السلم والرخاء".

ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يود الأمين العام أن يعرب أيضاً عن "تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية، وانتهاء أكثر من عقدين من المساعدة الانتخابية التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
