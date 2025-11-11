وزير الدفاع لابناء الجيش : اثبتم انكم السند الامين للدولة والمواطن وصمام الامان في كل استحقاق وطني

اشاد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي بمهنية منتسبي الجيش العراقي في نقل صناديق الاقتراع وتأمينها برًا وجوًا وحماية مخازن المفوضية ، وقدم لهم الشكر والتقدير .

ووجه العباسي رسالة الى ابناء الجيش ، قال فيها :" ايها الابطال الشجعان، يا رجال قواتنا المسلحة العراقية الباسلة في الجيش العراقي ووزارة الدفاع، يا من سطرتم بدمائكم الزكية وافعالكم المجيدة انصع صفحات المجد في تاريخ هذا الوطن العظيم ، اتقدم اليكم اليوم بخالص الشكر والعرفان والتقدير، لما قدمتموه من بطولة واخلاص وتفان في حماية الانتخابات البرلمانية لعام 2025، لتثبتوا من جديد انكم الحصن المنيع، والسند الامين للدولة والمواطن، واليد القوية التي تصون امن العراق واستقراره ".

واضاف : " لقد اثبتم للعالم اجمع ان جيشنا العراقي الباسل هو رمز الشرف والانضباط، وانكم على العهد باقون، تؤدون الواجب بايمان راسخ وقلوب عامرة بحب الوطن، لتكونوا صمام الامان في كل استحقاق وطني، ودرع الديمقراطية الذي لا ينكسر امام التحديات".

واضاف: " لقد كان حضوركم في تأمين مراكز الاقتراع ومشاركتكم في العرس الانتخابي شاهدًا على روحكم الوطنية الصادقة، وعلى عزيمتكم التي لا تلين، وايمانكم الراسخ بان العراق لا يحفظ الا بسواعد ابنائه الاوفياء الذين اقسموا ان يبقوا على درب التضحية والعطاء".

وتابع وزير الدفاع :" ان جهودكم الامنية والعسكرية والاستخبارية العالية، ومهنيتكم الرفيعة في نقل صناديق الاقتراع وتأمينها برًا وجوًا، وحماية مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اسهمت في نجاح العملية الانتخابية، ورسخت ثقة شعبنا بقدرة قواته المسلحة على صون امنه ومساره الديمقراطي".

وخلص الى القول :" انتم، يا رجال العراق، صناع النصر، وحماة الدستور، ورايات العزّ التي ترفرف فوق ارض الرافدين. بكم يفخر الوطن، وبكم يعلو صوته شامخًا في وجه الصعاب".