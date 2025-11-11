عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

وزير الدفاع لابناء الجيش : اثبتم انكم السند الامين للدولة والمواطن وصمام الامان في كل استحقاق وطني


اشاد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي بمهنية منتسبي الجيش العراقي في نقل صناديق الاقتراع وتأمينها برًا وجوًا وحماية مخازن المفوضية ، وقدم لهم الشكر والتقدير .

ووجه العباسي رسالة الى ابناء الجيش ، قال فيها :" ايها الابطال الشجعان، يا رجال قواتنا المسلحة العراقية الباسلة في الجيش العراقي ووزارة الدفاع، يا من سطرتم بدمائكم الزكية وافعالكم المجيدة انصع صفحات المجد في تاريخ هذا الوطن العظيم ، اتقدم اليكم اليوم بخالص الشكر والعرفان والتقدير، لما قدمتموه من بطولة واخلاص وتفان في حماية الانتخابات البرلمانية لعام 2025، لتثبتوا من جديد انكم الحصن المنيع، والسند الامين للدولة والمواطن، واليد القوية التي تصون امن العراق واستقراره ".

واضاف : " لقد اثبتم للعالم اجمع ان جيشنا العراقي الباسل هو رمز الشرف والانضباط، وانكم على العهد باقون، تؤدون الواجب بايمان راسخ وقلوب عامرة بحب الوطن، لتكونوا صمام الامان في كل استحقاق وطني، ودرع الديمقراطية الذي لا ينكسر امام التحديات".

واضاف: " لقد كان حضوركم في تأمين مراكز الاقتراع ومشاركتكم في العرس الانتخابي شاهدًا على روحكم الوطنية الصادقة، وعلى عزيمتكم التي لا تلين، وايمانكم الراسخ بان العراق لا يحفظ الا بسواعد ابنائه الاوفياء الذين اقسموا ان يبقوا على درب التضحية والعطاء".

وتابع وزير الدفاع :" ان جهودكم الامنية والعسكرية والاستخبارية العالية، ومهنيتكم الرفيعة في نقل صناديق الاقتراع وتأمينها برًا وجوًا، وحماية مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اسهمت في نجاح العملية الانتخابية، ورسخت ثقة شعبنا بقدرة قواته المسلحة على صون امنه ومساره الديمقراطي".

وخلص الى القول :" انتم، يا رجال العراق، صناع النصر، وحماة الدستور، ورايات العزّ التي ترفرف فوق ارض الرافدين. بكم يفخر الوطن، وبكم يعلو صوته شامخًا في وجه الصعاب".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
