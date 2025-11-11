وزارة العدل تنفي اطلاق تعيينات بصفة حارس اصلاحي

نفت وزارة العدل ما تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اطلاق تعيينات بصفة حارس اصلاحي على ملاكاتها ، او فتح استمارات وروابط للتقديم على هذه الوظائف.

واكد مدير اعلام الوزارة مراد الساعدي في بيان :" ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماماً، وان الروابط التي يتم تداولها تهدف الى استغلال المواطنين وجمع بياناتهم بطرق غير قانونية"، محذراً من التعامل مع تلك المواقع والروابط .

وشدد الساعدي على :" ان وزارة العدل لم تُعلن عن اي تعيينات" ، داعياً المواطنين الى توخي الحذر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة وعدم الانجرار وراء الشائعات