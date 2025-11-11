عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الأخبار

المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة


أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بالانتخابات التي جرت اليوم بلغت 54%، فيما اشارت الى مشاركة أكثر من 12 مليون ناخب.

وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية، أن "عدد المصوتين الكلي ليومي الاقتراع العام والخاص بلغ تقريبا 12003143 مصوتا من اصل 21404291 ناخبا".

وأضافت "نسبة التصويت تتجاوز 55 %".

وشهد العراق، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.

