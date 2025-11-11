جهاز الامن الوطني يعلن نجاح الجهد الفني والاستخباري في تأمين الانتخابات

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الجهد الفني والاستخباري لتأمين الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز ارشد الحاكم في بيان : " ان الخطة الموضوعة للانتخابات كانت مرنة وشهدت تنسيقا عاليا بين كافة الاجهزة الامنية".

واكد الجهاز :" ان هناك جهدا كبيرا من قبل الامن السيبراني لتأمين كل ما يتعلق بالانتخابات".

واغلِقت، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.