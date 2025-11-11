حملت محافظ كركوك المسؤولية ..الجبهة التركمانية : مجاميع غوغائية اقدمت على ممارسات استفزازية وحاولت اشعال الفتنة

حملت الجبهة التركمانية العراقية محافظ كركوك ريبوار طه ، بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة، المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

وقالت الجبهة في بيان :" ان مجاميع غوغائية اقدمت على ممارسات استفزازية ، وحاولت اشعال الفتنة من خلال احراق صور رئيس الجبهة واطلاق النار على المدنيين والقوات الامنية ".

واكدت وقوفها الثابت الى جانب الدولة والقانون والقوات الامنية البطلة التي بذلت جهودًا في ضبط الامن. ودعت القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لضمان سير التحقيقات بعيدًا عن اي ضغوط او تدخلات سياسية، خصوصًا بعد تأكيد شهود عيان قيام تلك المجاميع باطلاق نار استهدف مكتب احد مرشحي الجبهة ، ما ادى الى سقوط شهيدين من شرطة النجدة ، مما اضطر عناصر الحماية الى الرد دفاعًا عن النفس