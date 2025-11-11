الأخبار

حملت محافظ كركوك المسؤولية ..الجبهة التركمانية : مجاميع غوغائية اقدمت على ممارسات استفزازية وحاولت اشعال الفتنة


 حملت الجبهة التركمانية العراقية محافظ كركوك ريبوار طه ، بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة، المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

وقالت الجبهة في بيان :" ان مجاميع غوغائية اقدمت على ممارسات استفزازية ، وحاولت اشعال الفتنة من خلال احراق صور رئيس الجبهة واطلاق النار على المدنيين والقوات الامنية ".

واكدت وقوفها الثابت الى جانب الدولة والقانون والقوات الامنية البطلة التي بذلت جهودًا في ضبط الامن. ودعت القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لضمان سير التحقيقات بعيدًا عن اي ضغوط او تدخلات سياسية، خصوصًا بعد تأكيد شهود عيان قيام تلك المجاميع باطلاق نار استهدف مكتب احد مرشحي الجبهة ، ما ادى الى سقوط شهيدين من شرطة النجدة ، مما اضطر عناصر الحماية الى الرد دفاعًا عن النفس

جهاز الامن الوطني يعلن نجاح الجهد الفني والاستخباري في تأمين الانتخابات
المندلاوي : الشعب العراقي جدد العهد مع نظامه الديمقراطي وأثبت تمسكه بالمسار الدستوري في بناء الدولة
رئيس الجمهورية يبارك للشعب العراقي والقوى السياسية انجاز الاستحقاق الانتخابي
القاضي زيدان يؤكد دور القضاء في حماية النظام الديمقراطي في العراق
نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بالتغطية الإعلامية المتميزة للانتخابات التشريعية
المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع
الإطار التنسيقي يؤكد التزامه الكامل باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية في الانتخابات
مفوضية الانتخابات: العملية الانتخابية تكللت بالنجاح
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
