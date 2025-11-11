المندلاوي : الشعب العراقي جدد العهد مع نظامه الديمقراطي وأثبت تمسكه بالمسار الدستوري في بناء الدولة

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي،بالشكر للشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات .

وقال المندلاوي فيبيان :" نتقدم بخالص آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى الشعب العراقي ، بمناسبة نجاح العرس الانتخابي البرلماني لعام ٢٠٢٥".

واضاف :" أن الشعب ، من خلال مشاركته في هذا الحدث الوطني الكبير، جدد العهد مع نظامه الديمقراطي، وأثبت تمسكه بالمسار الدستوري في بناء الدولة العادلة القوية، وأن ما تحقق اليوم هو انتصار لإرادة العراقيين وتطلعاتهم نحو مستقبل واعد".

واعرب المندلاوي، عن أمله بان تفضي نتائج الانتخابات إلى مزيد من الرفعة والعزة لوطننا الغالي، وأن تسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز المسار الوطني، وتحقيق التغيير والإصلاح الذي ينشده المواطنون من ممثليهم تحت قبة البرلمان، داعيًا القوى الوطنية التي نالت ثقة الجماهير إلى ترجمة شعاراتها وبرامجها الانتخابية إلى عمل حقيقي يلامس حياة الناس وواقعهم اليومي، وتغليب مصالح الشعب العليا على المصالح الضيقة، والعمل بروح المسؤولية لبناء عراق قوي ومقتدر، تسوده الوحدة والعدالة، وينعم فيه أبناؤه بالسلام والازدهار.

وثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بكل مهنية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور القوات الأمنية البطلة التي سطرت صورة مشرفة في حماية العملية الانتخابية وتأمين أجوائها، فكانت على قدر الثقة والمسؤولية في حماية إرادة الشعب وصون العملية الديمقراطية، متمنيًا أن تكلل هذه الجهود بنتائج نزيهة وشفافة بعيدة عن اي خرق لتعكس إرادة العراقيين نحو غد أفضل يسوده الاستقرار والازدهار.