رئيس الجمهورية يبارك للشعب العراقي والقوى السياسية انجاز الاستحقاق الانتخابي

بارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، للشعب العراقي والقوى السياسية كافة ، انجاز الاستحقاق الانتخابي المهم ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية.
وقال الرئيس في تغريدة على موقع اكس :" نُبارك لابناء شعبنا والقوى السياسية كافة ، انجاز الاستحقاق الانتخابي المهم، ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".
وتمنى لجميع القوى والاحزاب والتيارات السياسية ، التوفيق في الانتخابات، مؤكدا ضرورة احترام نتائجها والعمل بروح الوطنية والمصلحة العليا لتشكيل مجلس نواب وحكومة تعكس الارادة الحقيقية للمواطنين وتعمل على تلبية طموحاتهم ومطالبهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة.
