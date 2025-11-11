رئيس الجمهورية يبارك للشعب العراقي والقوى السياسية انجاز الاستحقاق الانتخابي

بارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، للشعب العراقي والقوى السياسية كافة ، انجاز الاستحقاق الانتخابي المهم ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية.

وقال الرئيس في تغريدة على موقع اكس :" نُبارك لابناء شعبنا والقوى السياسية كافة ، انجاز الاستحقاق الانتخابي المهم، ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".

وتمنى لجميع القوى والاحزاب والتيارات السياسية ، التوفيق في الانتخابات، مؤكدا ضرورة احترام نتائجها والعمل بروح الوطنية والمصلحة العليا لتشكيل مجلس نواب وحكومة تعكس الارادة الحقيقية للمواطنين وتعمل على تلبية طموحاتهم ومطالبهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة.