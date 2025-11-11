المفوضية تبدأ المطابقة اليدوية والإلكترونية لأوراق الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء عمليات المطابقة بين العدّ اليدوي والإلكتروني لأوراق الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك لضمان دقة النتائج وشفافيتها.

تأتي هذه المرحلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإتمام عملية العدّ الأولي إلكترونيًا.

وتهدف المطابقة اليدوية والإلكترونية إلى تحقيق أقصى درجات الثقة في النتائج النهائية قبل الإعلان عنها رسمياً.

وكانت أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية إرسال نتائج التصويت من المراكز الانتخابية في المحافظات إلى المركز الوطني في بغداد.

وأوضحت المفوضية أن عملية الإرسال تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المؤمنة والمخصصة لنقل البيانات الانتخابية، وذلك بعد استكمال العدّ والفرز الإلكتروني في المراكز.

وأكدت أن كوادرها تتابع سير العملية بدقة، لضمان وصول النتائج بشكل آمن وسليم إلى المركز الوطني تمهيدًا للإعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.