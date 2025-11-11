الإطار التنسيقي يؤكد التزامه الكامل باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة

يعبّر الإطار التنسيقي عن عميق شكره وامتنانه لأبناء الشعب العراقي الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذا الحضور الواعي والمسؤول يجسّد الإرادة الوطنية الحرة ويعكس حرص العراقيين على ترسيخ المسار الديمقراطي وصون وحدة الدولة واستقرارها.

كما يتقدّم الإطار بالشكر والتقدير إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إدارتها للعملية الانتخابية، وإلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها التي قامت بدور وطني مشرف في حماية المراكز الانتخابية وتأمين أجواء آمنة للناخبين، وإلى وسائل الإعلام ومنظمات الرقابة المحلية والدولية التي أسهمت في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين بالانتخابات.

ويؤكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة، والعمل الجاد على تشكيل حكومة تعبّر عن إرادة الشعب وتستجيب لتطلعاته في الإصلاح والخدمة والاستقرار، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويصون التجربة الديمقراطية في العراق.

الإطار التنسيقي

الدائرة الإعلامية

11 تشرين الثاني ٢٠٢٥