وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية في الانتخابات


أعلن وزير الداخلية ، اليوم الثلاثاء، (11 تشرين الثاني 2025) نجاح الخطّة الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات، مؤكداً أن تنفيذ الواجبات جرى بانسيابية عالية وبمهنية أثمرت عن تقديم نموذج مستقر وآمن للعملية الديمقراطية.

وذكر الوزير في بيان أن "الضباط والمنتسبين والموظفين في الوزارة قدموا جهوداً استثنائية في حماية المراكز الانتخابية وتأمين حركة الناخبين، ما أسهم في إنجاح العملية بنحو أشادت به الجهات الرقابية والإعلامية محلياً ودولياً"، داعياً إلى "الاستمرار بنفس الجاهزية والأداء لحين استكمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع مراحل العملية الانتخابية".

وأضاف أن "نجاح الخطة جاء نتيجة العمل المتواصل وروح التنسيق بين تشكيلات الوزارة كافة، وفي جميع مفاصل الواجب الأمني وغرف العمليات ودوريات الشرطة ونقاط التفتيش"، مشيداً بـ"تعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات الأمنية، والذي كان عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار خلال يوم الاقتراع".

وأكد وزير الداخلية أن "هذا الإنجاز يُسجل باسم رجال الأمن والشعب والوطن الذي يستحق الأفضل"، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل عملها في حماية الأمن وتعزيز هيبة الدولة.

هذا وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات، بمشاركة نحو 20 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف مباشر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما تستمر عملية التصويت حتى السادسة مساءً.

