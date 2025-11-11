مفوضية الانتخابات: العملية الانتخابية تكللت بالنجاح

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، مساء اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، أن العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، مبينة أنه لم تسجل أي خروق فنية خلال التصويت العام.

وأوضحت الغلاي في تصريح صحفي أن هناك تنسيقاً عالياً بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية.

وأضافت أن المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العدّ والفرز اليدوي، ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية لضمان دقة النتائج النهائية.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عموم محافظات العراق عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لتبدأ بعدها المفوضية عمليات الفرز والتدقيق استعداداً لإعلان النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.