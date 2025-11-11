سطام أبو ريشة: تقدم استخدمت سيارات إسعاف لنقل صناديق اقتراع إلى المجهول في الأنبار

اتهم الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، جهات تابعة لحزب تقدم بالتورط في عمليات نقل غير قانونية لصناديق الاقتراع من بعض المراكز الانتخابية في محافظة الأنبار، مطالباً الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفتح تحقيق عاجل وشفاف.

وقال أبو ريشة في إيضاح نشره عبر منصاته الرسمية، إن "معلومات ميدانية مؤكدة تشير إلى قيام جهات تابعة لتقدم بسحب صناديق اقتراع من مراكز انتخابية بواسطة سيارات إسعاف، ونقلها إلى أماكن مجهولة بهدف التلاعب بنتائج التصويت". داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة الوزراء إلى "اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من الواقعة، وضمان حماية صناديق الاقتراع ووضمان نزاهة العملية الانتخابية".