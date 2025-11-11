الأمن الوطني يعتقل عضو "تقدم" عبد الحميد الجابري في الأنبار وضبط أموال بحوزته

أفادت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، بأن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على عبد الحميد الجابري، أحد أعضاء حزب تقدم، بعد ضبط مبالغ مالية بحوزته.

وبحسب المصادر، فإن الجابري "اعترف أثناء التحقيق بأن الأموال تعود إلى المرشح أحمد الجابري، مدير مكتب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي"، مشيرة إلى أنه "تم الإبلاغ رسميا عن المرشح المذكور لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأكدت المصادر أن "التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الجهات المتورطة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية مراقبة أي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية في المحافظة".