المفوضية تغلق صناديق الاقتراع العام وتباشر العد والفرز في عموم المحافظات

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، صناديق الاقتراع العام في عموم محافظات البلاد عند الساعة السادسة مساء، بعد يوم انتخابي وُصف بـ"الهادئ" مقارنة بالدورات السابقة.

وقال مصدر صحفي إن المفوضية أنهت عملية التصويت في الموعد المحدد دون أي تمديد، فيما باشرت الفرق الفنية بإجراءات العد والفرز الأولي داخل المحطات بحضور مراقبين محليين ودوليين وممثلي الكيانات السياسية.

وأضاف أن غالبية المراكز الانتخابية أغلقت أبوابها بانسيابية، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز التجميع الرئيسة، وأن العملية الانتخابية جرت بهدوء نسبي رغم بعض المناوشات المحدودة في عدد من المراكز.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية النسب الأولية للمشاركة خلال الساعات المقبلة، على أن تُنشر النتائج التمهيدية بعد استكمال العد الإلكتروني واليدوي في المراكز الرئيسة ببغداد والمحافظات.