تصاعد الإقبال على المراكز الانتخابية في البصرة مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع

شهدت محافظة البصرة منذ ساعات بعد الظهر تصاعدا ملحوظا في أعداد المصوتين داخل المراكز الانتخابية، حيث بلغت المشاركة ذروتها مع اقتراب موعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساءً.

وأفاد مصدر صحفي بأن العملية الانتخابية تسير بانسيابية وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، فيما تواصل المراكز استقبال الناخبين حتى اللحظات الأخيرة من وقت التصويت.

يُذكر أن تقرير منتصف اليوم الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كان قد أشار إلى أن نسبة المشاركة في البصرة بلغت 22.21% حتى منتصف النهار، قبل أن تشهد ارتفاعا ملحوظا مع تقدم ساعات الاقتراع.