قناة العتبة الحسينية تبث موقفا سابقا لممثل المرجعية بخصوص "المشاركة بالانتخابات"

بثت قناة كربلاء التابعة للعتبة الحسينية المقدسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من خطبة سابقة لممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وهو يصف العزوف عن المشاركة بانه "لا يمثل حلا للمشكلة".

وجاء في مقطع الفيديو كلمة سابقا للشيخ الكربلائي، وهو يقول: "ان عزوفك عن المشاركة سيشارك غير وقد ينتخب شخصا سيئا واداءه مضرا"، مضيفا ان "عدم مشاركتك قد تكون سببا مباشرا في إيصال المرشحين السيئين الى مراكز القرار في البلد".