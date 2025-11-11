محافظ نينوى يعلن القبض على مخالفين خرقوا الانتخابات

اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الثلاثاء، عن القبض على مخالفين خرقوا الانتخابات.

وقال الدخيل في حديث صحفي، ان "الانتخابات تجري بشكل طبيعي، ونحن لا نتدخل بعمل المفوضية"، داعيا الأهالي الى "الخروج والمشاركة لمن يرونه مناسبا في الانتخابات".

وأضاف ان "هناك الكثير من الخبرات في المحافظة ممكن انتخابها"، لافتا الى انه "سيكون هناك تغيير ويجب اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب".

وذكر ان "هناك مشاركة كبيرة في بعض نواحي المحافظة"، لافتا الى انه "تم تسجيل بعض الخروقات منها الترويج لمرشحين، وتم اعتقال من قاموا بها وسيعرضون على القضاء".