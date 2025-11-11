الأخبار

المفوضية تنفي السماح لحملة بطاقات الناخب القديمة بالمشاركة في التصويت العام


كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، حقيقة ما تم تداوله بشأن السماح لحملة بطاقات الناخب القديمة بالمشاركة في التصويت العام.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، حسن هادي، في حديث صحفي إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود موافقة أو سماح لحملة بطاقات الناخب القديمة غير المحدثة أو غير المسجلة ضمن نظام (البايومتري)، إلى جانب المستمسكات الرسمية الأخرى، غير صحيحة إطلاقاً".

وأضاف هادي أن "حق المشاركة في التصويت يقتصر حصراً على من قاموا بتحديث بطاقاتهم وفق نظام (البايومتري)، أما البطاقات الانتخابية القديمة فهي متوقفة عن العمل ولا يُتعامل بها منذ عام 2021".

وكانت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً تفيد بسماح المفوضية لحملة البطاقات القديمة بالمشاركة في الانتخابات، وهو ما نفته المفوضية بشكل قاطع.

