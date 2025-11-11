"عشيرة" تهاجم مركز اقتراع في البصرة بعد توقيف أحد أفرادها المطلوبين للقضاء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، مقاطع مصورة تُظهر حالة توتر أمني قرب أحد مراكز الاقتراع في محافظة البصرة، عقب إلقاء القوات الأمنية القبض على متهم مطلوب للقضاء.

وأفاد مصدر أمني بأن "القوات الأمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء (تحت بند الماد 4 إرهاب) خلال تواجده قرب أحد مراكز الاقتراع في قضاء شط العرب".

وأشار إلى أن "ذوي المتهم هاجموا المركز بالحجارة والعصي احتجاجاً على عملية الاعتقال، مما استدعى اغلاقه تجنبا للتصعيد وحرصا على سير العملية الانتخابية".