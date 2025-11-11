انسيابية عالية في مراكز الاقتراع والمفوضية تؤكد: لا معوقات فنية أو تنظيمية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، أن التصويت العام يسير بانسيابية عالية من دون معوقات فنية أو تنظيمية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي إن "عملية التصويت العام تجري بانسيابية عالية في عموم المراكز الانتخابية المنتشرة في جميع المحافظات، فيما تواصل الفرق الميدانية أعمالها وفق الخطط الموضوعة، دون تسجيل أي معوقات فنية أو إجرائية تُذكر".

وأضاف جميل أن "نسب الإقبال تشهد ارتفاعاً تدريجياً منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، وسط تعاون واضح بين الناخبين والعاملين في المحطات، فيما تتواجد الكوادر الفنية بشكل دائم لمعالجة أي طارئ محتمل، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بسلاسة تامة".

وأشار إلى أن "المنظومة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، ولم يُسجل أي انقطاع أو خلل مؤثر قد يؤثر في سير العملية الانتخابية، في حين تتابع غرف العمليات في المفوضية مجريات التصويت بشكل مباشر، وتتفاعل فوراً مع البلاغات الواردة من فرق الرصد".

وانطلق اليوم بتمام الساعة السابعة صباحا، التصويت العام بعد يومين من التصويت الخاص الذي شمل القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث أعلنت المفوضية في حينها نجاح العملية بنسبة مشاركة مرتفعة، وأكدت جاهزيتها الكاملة ليوم الاقتراع العام.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 20 مليون ناخب موزعين على آلاف المراكز الانتخابية في جميع المحافظات، لاختيار 329 نائباً يمثلون مقاعد مجلس النواب. وتُعد هذه الانتخابات اختباراً جديداً لقدرة المفوضية على إدارة عملية انتخابية شاملة في أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وسط مراقبة محلية ودولية واسعة لضمان النزاهة والشفافية.