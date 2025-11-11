الأخبار

انسيابية عالية في مراكز الاقتراع والمفوضية تؤكد: لا معوقات فنية أو تنظيمية


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، أن التصويت العام يسير بانسيابية عالية من دون معوقات فنية أو تنظيمية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي إن "عملية التصويت العام تجري بانسيابية عالية في عموم المراكز الانتخابية المنتشرة في جميع المحافظات، فيما تواصل الفرق الميدانية أعمالها وفق الخطط الموضوعة، دون تسجيل أي معوقات فنية أو إجرائية تُذكر".

وأضاف جميل أن "نسب الإقبال تشهد ارتفاعاً تدريجياً منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، وسط تعاون واضح بين الناخبين والعاملين في المحطات، فيما تتواجد الكوادر الفنية بشكل دائم لمعالجة أي طارئ محتمل، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بسلاسة تامة".

وأشار إلى أن "المنظومة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، ولم يُسجل أي انقطاع أو خلل مؤثر قد يؤثر في سير العملية الانتخابية، في حين تتابع غرف العمليات في المفوضية مجريات التصويت بشكل مباشر، وتتفاعل فوراً مع البلاغات الواردة من فرق الرصد".

وانطلق اليوم بتمام الساعة السابعة صباحا، التصويت العام بعد يومين من التصويت الخاص الذي شمل القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث أعلنت المفوضية في حينها نجاح العملية بنسبة مشاركة مرتفعة، وأكدت جاهزيتها الكاملة ليوم الاقتراع العام.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 20 مليون ناخب موزعين على آلاف المراكز الانتخابية في جميع المحافظات، لاختيار 329 نائباً يمثلون مقاعد مجلس النواب. وتُعد هذه الانتخابات اختباراً جديداً لقدرة المفوضية على إدارة عملية انتخابية شاملة في أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وسط مراقبة محلية ودولية واسعة لضمان النزاهة والشفافية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قناة العتبة الحسينية تبث موقفا سابقا لممثل المرجعية بخصوص "المشاركة بالانتخابات"
محافظ نينوى يعلن القبض على مخالفين خرقوا الانتخابات
المفوضية تنفي السماح لحملة بطاقات الناخب القديمة بالمشاركة في التصويت العام
"عشيرة" تهاجم مركز اقتراع في البصرة بعد توقيف أحد أفرادها المطلوبين للقضاء
المشهداني يفقد توازنه أثناء الإدلاء بصوته وموظف المفوضية يتدخل لمساعدته
انسيابية عالية في مراكز الاقتراع والمفوضية تؤكد: لا معوقات فنية أو تنظيمية
اعتقال متهم باختطاف طفل وقتله ودفنه بحديقة منزله شرقي بغداد
حكومة اقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء
الشيخ سطام أبو ريشة يشيد بموقف أهالي الانبار ضد الفاسدين و"محاولات شراء الذمم"
رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك