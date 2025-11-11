اعتقال متهم باختطاف طفل وقتله ودفنه بحديقة منزله شرقي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم قام باختطاف طفل وقتله ثم دفنه بحديقة منزله شرقي بغداد.

وذكر بيان للوزارة، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الداخلية على المشاركة المشرّفة في تأمين العملية الانتخابية بالبلاد، استمرت في أداء واجباتها في الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بمهنية عالية، وعلى إثر مناشدة من أهالي منطقة (الدسيم) شرقي العاصمة بغداد بشأن اختطاف طفل يبلغ من العمر ست سنوات ومساومة ذويه بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف البيان، أنه "بناءً على موافقات قضائية، شرعت استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة بعملية نوعية للبحث والتحري وجمع المعلومات الدقيقة، وبجهد فني نوعي تمكنت من الوصول إلى منزل المتهم في هذه الجريمة، حيث حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة الذين تعاملوا باحترافية مع الموقف وألقوا القبض على المجرم".

وأشارت الوزارة، إلى أن "المجرم اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بخطف الطفل وقتله ودفنه داخل المنزل، حيث باشرت القوة بحفر المكان وعثرت على جثة الطفل بحضور خبير من الأدلة الجنائية".