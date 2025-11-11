حكومة اقليم كردستان تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع مؤسسات الإقليم يوم غد الأربعاء.

وبحسب مصدر صحفي في أربيل، فإن حكومة إقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في كافة دوائر ومؤسسات الإقليم.

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة.

وانطلقت، صباح اليوم عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات، بمشاركة نحو 20 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم.