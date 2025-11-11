الشيخ سطام أبو ريشة يشيد بموقف أهالي الانبار ضد الفاسدين و"محاولات شراء الذمم"

أشاد الشيخ سطام عبد الستار ابو ريشه، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، بموقف اهالي محافظة الانبار المتصدي للفاسدين وشراء الذمم بـ"القانون والتوثيه" على حد تعبيره.

وقال الشيخ ابو ريشه في تغريده "، "كفو والله من عشائر الأنبار الأبية وقفة شرف بوجه الفاسدين وشراء الذمم بالقانون والتوثيه".

واضاف :" الأنبار تبقى عنوان العز والكرامة".

الجدير بالذكر أن محافظة الأنبار شهدت في وقت سابق شجاراً مفتعلاً داخل أحد المراكز الانتخابية التابعة لعشيرة البو مرعي، وذلك بعد الإقبال الواسع على التصويت لصالح مرشح العشيرة أركان خلف الطرموز.

وبحسب ما أفاد به عدد من أهالي المنطقة لـ"بغداد اليوم"، فإن الشجار كان ذا دوافع سياسية، ويهدف إلى الحد من تدفق الأصوات إلى ذلك المركز الانتخابي، في محاولة للتأثير على نسب المشاركة ونتائج التصويت في المنطقة.

هذا وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات، بمشاركة نحو 20 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم.