رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، فقد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء المكلفة بالواجبات المستمرة".

كما لفت البيان الى أن "القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع، وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية".