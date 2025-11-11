الأخبار

مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت


 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء أن النتائج الاولية للانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، إذ ذكرت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، إن "التقرير نصف النهائي حالياً قيد الجمع والتوحيد وسنعلن عنه قريباً"، لافتة إلى أن "المشاركة متباينة من منطقة إلى أخرى، وممكن إعلانها نهاية اليوم، وسوف يصدر تقرير الإغلاق ليبين المشاركات في كل دائرة انتخابية".

وأضافت: "اعتدنا أن تكون بداية المشاركات بسيطة في أول النهار، وبعدها تتواتر بالزيادة كلما اقتربنا من نهاية اليوم"، مشيرة إلى أن "الأجهزة دخلت الخدمة جميعها منذ ساعات الصباح الأولى، والآن جميع الأجهزة تعمل دون أي خلل يذكر".

كما أوضحت، أنه "لدينا فرق منتشرة في عموم العراق للتعامل مع أي حالة مهما كانت"، مؤكدة أن "النتائج الأولية ستكون خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت".

مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت
