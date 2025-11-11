مفوضية الانتخابات: أكثر من 1200 مراقب دولي يتابعون العملية الانتخابية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 1200 مراقب دولي و500 ألف وكيل سياسي لمتابعة الانتخابات البرلمانية لعام 2025، حيث ذكر عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، للوكالة الرسميّة، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهت دعوات إلى 90 سفارة عبر وزارة الخارجية لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2025، مبيناً أن "عدد المراقبين الدوليين المسجلين حتى الآن بلغ 1200 مراقب دولي يمثلون دولاً ومنظمات عدة، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والإدارات الانتخابية العربية إضافة إلى الأمم المتحدة التي يشارك منها 37 مراقباً لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع المحطات".

وأضاف، أن "هناك 55 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من قنوات وصحف ووكالات ستقوم بتغطية الحدث الانتخابي، إلى جانب المنظمات المحلية التي تجاوز عدد مراقبيها مليون مراقب، فضلاً عن 500 ألف وكيل كيان سياسي معتمد".

كما لفت إلى أن "المفوضية عملت على تنسيق وتعاون كبير مع جميع المراقبين ووسائل الإعلام لضمان شفافية العملية الانتخابية وتغطيتها بشكل شامل في عموم المحافظات".