الإطار التنسيقي يدعو إلى المشاركة بالانتخابات ويؤكد حرصه على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة

دعا الإطار التنسيقي ، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، خلال اجتماعه الاعتيادي المرقّم (249) الذي عقد عشية يوم الاقتراع العام، أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، بوصفها استحقاقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعزز المسار الديمقراطي ويعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين.

وذكر الإطار في بيان أن "الاجتماع بحث الاستعدادات النهائية ليوم الاقتراع والتطورات السياسية المرتبطة بمستقبل العملية الانتخابية"، مؤكداً "وحدة مكوّناته وتماسك قواه السياسية التي ستعود إلى التلاقي بعد الانتخابات ضمن رؤية موحدة تحفظ استقرار الدولة وتعبّر عن إرادة جماهيرها".

وأكد الإطار "حرصه على حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها"، مشيراً إلى أن "سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة".

فيما وقدّم الإطار شكره للقوات الأمنية على جهودها في تأمين المراكز الانتخابية والحفاظ على الاستقرار، مثمناً في الوقت ذاته دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية وفق المعايير المهنية والقانونية.

كما شدد على "احترام المدد الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، والمضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وفق نتائج صناديق الاقتراع، مجدداً التزامه بخيار الدولة القوية العادلة ودعمه لكل جهد وطني يسهم في استقرار العراق وازدهاره".