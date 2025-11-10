رئيس الجمهورية يشيد بدور الشركاء الدوليين في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة بالانتخابات

اشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،بدور الشركاء الدوليين في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة بالانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا يعكس إرادة الشعب.

وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان:" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، اليوم الإثنين في قصر بغداد، وفد المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات النيابية برئاسة تامالا لونغابرغر،وضم عددا من الشخصيات والمختصين وممثلين عن بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي للانتخابات ومسؤولين معنيين بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب خبراء سياسيين وقانونيين وانتخابيين وممثلين عن منظمات دولية مختصة في دعم العمليات الانتخابية والتنمية الديمقراطية".

وبحسب البيان "جرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات العراقية ونظيراتها الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بدعم الممارسات الديمقراطية ونشر ثقافة المشاركة ،بما يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة".

وأكد رئيس الجمهورية ، حرص العراق على توفير جميع المتطلبات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وتمكين المراقبين الدوليين من أداء مهامهم بحرية واستقلالية، مشيدا بدور الشركاء الدوليين في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة بالانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا يعكس إرادة الشعب.

وأوضح الرئيس أن" الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده العراق اليوم ، هو ثمرة لتكاتف الجهود الوطنية والإرادة الشعبية ، ويمثل منطلقا أساسيا لمسيرة البناء والتنمية الشاملة"، مبينا :" ان هذا الاستقرار انعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وساعد على خلق بيئة ملائمة للنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية وجذب الاستثمارات الخارجية ، واسهم في الوقت ذاته بترسيخ مكانة العراق الاقليمية والدولية ودوره الفاعل في دعم الامن والسلام في المنطقة ، الى جانب فتح آفاق واسعة للتعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية في مجالات التنمية والاصلاح المؤسسي".

من جانبها، عبرت تامالا لونغابرغر واعضاء الوفد ،عن شكرهم للرئيس على حفاوة الاستقبال وتقديرهم لحرصه على توطيد التعاون مع مؤسساتهم، مؤكدين التزامهم بالعمل وفق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات ،بما يساعد على انجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.