العمل تعلن اطفاء ديون الوجبة السادسة من ذوي الشهداء المشمولين بالحماية الاجتماعية

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اطفاء الديون المترتبة على المتجاوزين من ذوي الشهداء المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية ضمن الوجبة السادسة، بمبلغ تجاوز 9 مليارات دينار، ليصل مجموع ما تم إطفاؤه حتى الآن إلى أكثر من 25 مليار دينار.
وقال الاسدي في بيان:" ان هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الداعمة لشريحة ذوي الشهداء، وردّ الجميل لتضحياتهم". وبين :" ان الوزارة مستمرة بمتابعة هذا الملف لضمان تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية المستحقة".
