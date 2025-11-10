الأخبار

الداخلية تنفي وجود تأثير على رواتب المنتسبين غير المشاركين بالانتخابات


أكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، رصد 35 شائعة تتعلق بالانتخابات النيابية.

ونفي ميري في حديث صحفي "ما تم تداوله عن وجود محاولات للتأثير على الوضع المالي للمنتسبين في حال عدم مشاركتهم في الاقتراع الخاص"، مؤكداً "رصد 35 شائعة خلال هذا اليوم".

وأمس الاحد، أكدت وزارة الداخلية، نجاح الخطة الأمنية المعتمدة لتأمين عملية التصويت الخاص، والتي نُفذت على ثلاث مراحل شملت عمليات استباقية وممارسات ميدانية ومحاكاة، أسهمت في إجراء الاقتراع بانسيابية عالية، فيما أكدت اعتماد آليات دقيقة لنقل صناديق الاقتراع.

وقال ميري، إن "العملية التنظيمية للتصويت الخاص كانت مميزة هذا العام، سواء من جانب المفوضية أو الأجهزة الأمنية، وجرت بنجاح يُعد الأفضل مقارنة بجميع التجارب الانتخابية السابقة". مشيراً إلى أن "عملية التصويت جرت في 809 مراكز اقتراع، من بينها 140 مركزاً إعلامياً و4 مراكز داخل المنطقة الخضراء".

وأضاف ميري ،أن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين التصويت نُفذت عبر ثلاث مراحل؛ بدأت أولاً بعمليات استباقية لتأمين المراكز الانتخابية وتوفير المستلزمات اللوجستية لها، ثم أعقبها إجراء ممارسات ميدانية ومحاكاة افتراضية ليوم الاقتراع، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ في يوم التصويت الخاص"، مؤكداً أن "الأداء الأمني كان بمستوى عالٍ ولم تُسجل خروقات تؤثر في سير العملية".

وبيّن أن "عملية تصويت القوات الأمنية نُظمت بواقع ثلثين في الواجب وثلث للتصويت، وبانسيابية عالية، دون فرض حظر تجوال أو قطع للطرق"، لافتاً إلى أن "السياسة الأمنية المتبعة اعتمدت على الجهد الاستخباري بدلاً من الأساليب العسكرية التقليدية، ما سمح باستمرار الحياة بشكل طبيعي خلال يوم الاقتراع".

وأضاف، أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص تجاوز مليوناً و300 ألف منتسب، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 80%، فيما أنهت العديد من الدوائر الأمنية عملية التصويت قبل الوقت المحدد".

وفي ما يتعلق بإجراءات العدّ والفرز ونقل الصناديق، أوضح العميد ميري أن "عمليات العدّ والفرز تُدار من قبل المفوضية، فيما تولت الأجهزة الأمنية تنفيذ خطة دقيقة لنقل صناديق الاقتراع، قسم منها اكتمل نقله، والآخر ما يزال قيد النقل، وكلها تجري وفق المسارات المرسومة لها".

