وزير الداخلية يفتتح المبنى الجديد لمركز المراقبة والسيطرة في قيادة قوات الحدود

افتتح وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لمركز المراقبة والسيطرة في قيادة قوات الحدود ، الذي يؤمّن المراقبة على طول الشريط الحدودي ،باحدث الاجهزة والمعدات من مناشئ عالمية رصينة.

واشاد الوزير بحسب بيان للوزارة ، بـالجهود الكبيرة المتواصلة لقيادة قوات الحدود في تأمين الحدود واستخدام الطرق والاجهزة الحديثة والاستخدام الامثل للتكنولوجيا في عمل هذه القيادة، فضلاً عن استخدام الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، وكذلك وضع آلية متطورة في القيادة والسيطرة وارتباط جميع النقاط ومخافر الحدود بمقر القيادة.

وشدد الشمري على" استمرار التدريب والحفاظ على هذا المستوى العالي في عملية تأمين الحدود بشكل كامل".

وحضر افتتاح المركز وكيلا الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي وقائد قوات الحدود وعدد من الضباط ، الذين اكدوا ان حدود البلاد لم تشهد في تاريخها مثل هكذا تأمين ، واصبحت تمتلك معدات فنية متطورة جداً.