الجنائية المركزية تضدر حكما بالإعدام بحق إرهابيين اثنين فجرا سيارات مفخخة في بغداد وكربلاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، حكماً بالإعدام بحق إرهابيين اثنين، لارتكابهما جريمة تفجير سيارات مفخخة في محافظتي بغداد وكربلاء.

وذكر اعلام القضاء في بيان أن " الإرهابي الأول أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة سنة 2015، راح ضحيته عدد من الشهداء وإصابة آخرين من المواطنين".

واضاف "فيما قام الإرهابي الثاني بتفجير سيارتين مفخختين عند منطقة باب بغداد في محافظة كربلاء المقدسة سنة 2012، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية وكذلك منتسبي العتبة الحسينية المقدسة، تحقيقاً لغايات إرهابية".

وتابع "وقد صدر الحكمان بحقهما استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المواد الثانية/1 و3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005".