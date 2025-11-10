المفوضية : جاهزون للتصويت العام وصناديق الاقتراع ستغلق الكترونيا في موعدها المحدد

اوجزت مفوضية الانتخابات جاهزية استعدادتها لعملية التصويت العام يوم غد الثلاثاء لانتخاب مجلس النواب العراقي 2025 .

وذكرت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس ابو سوده ، في تصريح صحفي ، ان " عدد ناخبي التصويت العام المسجلين بايومتريا نحو 21 مليون ناخب ، وهولاء هم المواطنون المسجلون رسميا منذ اطلاق العمل بنظام التسجيل البايومتري ولغاية اليوم الحالي ، موزعين في عموم محافظات العراق".

واضافت ، ان " المفوضية حددت اكثر من 8 الاف مركز اقتراع واكثر من 39 الف محطة اقتراع ، كما تمت طباعة اكثر من 22 مليون ورقة اقتراع مع احتياطي مناسب وكذلك خصصت المفوضية لكل محافظة نموذج ورقة اقتراع ، اي لدى المفوضية 18 نموذجا لورقة الاقتراع حسب لكل محافظة".

وتابعت القول ، " جميع اجهزة الاقتراع في محطات ومراكز الانتخاب، ستغلق الكترونيا في الساعة السادسة مساء وهو موعد انتهاء التصويت رسميا "، مبينة ان " النتائج الاولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت العام واغلاق صناديق الاقتراع ، وتشمل نتائج التصويتين الخاص والعام معا ، وهي مدة قانونية ملزمة للمفوضية ضمن اجراءات العملية الانتخابية".