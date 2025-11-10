اعتقال ستة اشخاص كانوا يقومون بسرقة لافتات المرشحين في شمال الحلة

اعتقلت دورية من شرطة قضاء المحاويل شمال الحلة مساء اليوم الإثنين ستة اشخاص كانوا يقومون بسرقة اللافتات الكبيرة الخاصة بصور المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي.
وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " ان دوريات تابعة لشرطة قضاء المحاويل شمال الحلة اعتقلت مساء اليوم ستة اشخاص كانوا يقومون بسرقة لافتات المرشحين واخذ قطع الحديد والخشب.
واضاف ان الشرطة نقلت المتهمين الى الجهات المختصة للتحقيق معهم "
