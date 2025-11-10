القضاء يصدر أمر قبض بحق المدعو "عمر الجمال" بتهمة خطاب الكراهية

أفاد مصدر في لجنة مكافحة المحتوى الهابط بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، بأن القضاء العراقي أصدر أمراً بالقبض على المدعو (عمر الجمال) بعد ظهوره في بث مباشر تضمّن خطاب كراهية وإساءة إلى الرموز الدينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر ، إن "أمر القبض صدر بناءً على متابعة لجنة مكافحة المحتوى الهابط وتنسيقها مع الجهات القضائية المختصة".

وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المذكور وفق أحكام القانون".