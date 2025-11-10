الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مفوضية الانتخابات: عدد الناخبين في التصويت العام أكثر من 20 مليون مواطن
وكالة انباء براثا
100
2025-11-10
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: عدد الناخبين في التصويت العام أكثر من 20 مليون مواطن
المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق إرهابيين اثنين فجرا سيارات مفخخة ببغداد وكربلاء المقدسة
امانة بغداد: على المرشحين إزالة دعاياتهم يوم غد، او دفع كلفة الإزالة
وزارة التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية هنغارية
مجلس القضاء: العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى لنزاهة الانتخابات واستقرار الدولة الحديثة
أمانة بغداد: إتمام العد والفرز لـ(7) مناطق ضمن خطة تمليك الأراضي الزراعية
وزارة الصحة: افتتاح مركز معالجة الأورام السرطانية في ديالى
وزارة النقل: إيقاف رحلات القطارات اليوم الاثنين واستئنافها الخميس المقبل
فائق زيدان يفصّل التوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق بعد الانتخابات
نجاة القاضي منير حداد من محاولة اغتيال على يد مجهولين منطقة الزعفرانية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الداخلية تنعى اللواء أحمد الدراجي مدير الإدارة والمالية في مديرية التدريب والتأهيل
533
القبض على أربعة اطباء كانوا يطلقون النار في الهواء بعد مطاردة في الشوارع ببغداد
406
مجلس ميسان يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين في جميع الدوائر الحكومية بالتزامن مع الانتخابات
395
مجلس المثنى : تعطيل الدوام الاحد والاثنين في مدارس المحافظة
378
مفوضية انتخابات نينوى: 57 مركزاً للتصويت الخاص وأكثر من مليوني ناخب في الاقتراع العام
361
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك