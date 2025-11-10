المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق إرهابيين اثنين فجرا سيارات مفخخة ببغداد وكربلاء المقدسة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق إرهابيين اثنين، لارتكابهما جريمة تفجير سيارات مفخخة في محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابيين اثنين، لارتكابهما جريمة تفجير سيارات مفخخة في محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة"، مشيراً إلى أن "الإرهابي الأول أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة سنة 2015، راح ضحيته عدد من الشهداء وإصابة آخرين من المواطنين".

كذلك اضاف، ان" الإرهابي الثاني قام بتفجير سيارتين مفخختين عند منطقة باب بغداد في محافظة كربلاء المقدسة سنة 2012، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية وكذلك منتسبي العتبة الحسينية المقدسة، تحقيقاً لغايات إرهابية"، وتابع ان "الحكمين صدرا بحقهما استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المواد الثانية/1 و3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005".