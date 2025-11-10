الأخبار

امانة بغداد: على المرشحين إزالة دعاياتهم يوم غد، او دفع كلفة الإزالة


 

 

صرّحت امانة بغداد، اليوم الاثنين، بان على المرشحين والأحزاب كافة رفع دعاياتهم الانتخابية بعد انتهاء التصويت العام يوم غد، والا سيتم ازالتها من موظفي البلدية واستقطاع كلفة الازالة من الامانات المودعة من قبل المرشحين، فيما اشارت الى انها ستحصي كلف الاضرار التي طالت البنى التحتية والارصفة ومنظومات السقي، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل إن "الأمانة سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتوت ضوابط وتعليمات تخص موضوع الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن كل ما موجود من دعايات في الساحات العامة والجزرات الوسطية والأرصفة والأماكن العامة وسير المواطنين ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية هي مخالفة لضوابط الدعايات".

كذلك دعا الجنديل "المرشحين والكيانات السياسية للقيام بحملة لإزالة الدعايات من جميع الأماكن التي وضعت فيها، وبخلافه ستقوم الامانة بهذه العملية وتستقطع مبالغها من الأمانات المودعة في المفوضية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

فيما أكد الجنديل، أن "هناك غرامات ستفرض على المرشحين الذين خالفوا الضوابط والتعليمات، بعد أن وثقت الأمانة الأضرار التي أصابت منظومات السقي والبنى التحتية والارصفة والكونكريت وحتى المقرنص، حيث تقوم الأمانة من خلال دوائرها البلدية بوضع كلف للأضرار التي قام بها المرشح أو الكيان السياسي ورفعها للمفوضية لاستقطاع المبالغ من المرشحين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
