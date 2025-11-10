امانة بغداد: على المرشحين إزالة دعاياتهم يوم غد، او دفع كلفة الإزالة

صرّحت امانة بغداد، اليوم الاثنين، بان على المرشحين والأحزاب كافة رفع دعاياتهم الانتخابية بعد انتهاء التصويت العام يوم غد، والا سيتم ازالتها من موظفي البلدية واستقطاع كلفة الازالة من الامانات المودعة من قبل المرشحين، فيما اشارت الى انها ستحصي كلف الاضرار التي طالت البنى التحتية والارصفة ومنظومات السقي، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل إن "الأمانة سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتوت ضوابط وتعليمات تخص موضوع الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن كل ما موجود من دعايات في الساحات العامة والجزرات الوسطية والأرصفة والأماكن العامة وسير المواطنين ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية هي مخالفة لضوابط الدعايات".

كذلك دعا الجنديل "المرشحين والكيانات السياسية للقيام بحملة لإزالة الدعايات من جميع الأماكن التي وضعت فيها، وبخلافه ستقوم الامانة بهذه العملية وتستقطع مبالغها من الأمانات المودعة في المفوضية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

فيما أكد الجنديل، أن "هناك غرامات ستفرض على المرشحين الذين خالفوا الضوابط والتعليمات، بعد أن وثقت الأمانة الأضرار التي أصابت منظومات السقي والبنى التحتية والارصفة والكونكريت وحتى المقرنص، حيث تقوم الأمانة من خلال دوائرها البلدية بوضع كلف للأضرار التي قام بها المرشح أو الكيان السياسي ورفعها للمفوضية لاستقطاع المبالغ من المرشحين".