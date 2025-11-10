مجلس القضاء: العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى لنزاهة الانتخابات واستقرار الدولة الحديثة

أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، أن العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى لنزاهة الانتخابات واستقرار الدولة الحديثة، حيث ذكر القضاء في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن "الساحة القضائية العراقية شهدت في الثالث من تشرين الثاني عام 2025 نشاطاً دبلوماسياً لافتاً تمثل في استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد، كليمنس سمتنر".

وأضاف أن "هذه اللقاءات جاءت في مرحلة دقيقة تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 -11- 2025، لتؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بوصفه الضامن الدستوري للإرادة الشعبية وحامي الشرعية الانتخابية، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي، ولا سيما المواد التي تؤكد على استقلال السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات".

كما أشار إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى ناقش مع الممثل الأممي الإجراءات القضائية الخاصة بالتحضير للانتخابات، بما في ذلك الطعون الانتخابية وآليات الرقابة القانونية على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في إطار حرص القضاء العراقي على التعاون مع الأمم المتحدة لضمان انتخابات نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة الانتخابية".

وتابع أن "اللقاء مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ركز على تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة، والإدارة القضائية، ومكافحة الفساد، استناداً إلى مذكرات تفاهم سابقة بين الجانبين، بما يعكس سعي العراق إلى تطوير منظومته القضائية وفق أسس مؤسسية ومعايير حديثة".

كما أوضح أن "هذا الحراك القضائي يُمثل بعداً جديداً لما يمكن تسميته بالدبلوماسية القضائية العراقية التي تسعى إلى الانفتاح على الخبرة الأممية والأوروبية مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وهكذا يجسد اللقاءان صورة القضاء العراقي كفاعل وطني ودولي يسعى لترسيخ سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي"، مؤكداً أن "العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى لنزاهة الانتخابات واستقرار الدولة الحديثة".