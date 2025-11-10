أمانة بغداد: إتمام العد والفرز لـ(7) مناطق ضمن خطة تمليك الأراضي الزراعية

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، بإتمام العد والفرز لـ 7 مناطق ضمن خطة تمليك الأراضي الزراعية، حيث ذكر المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، للوكالةالرسمية، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 المتعلق بتمليك الأراضي الزراعية، يشمل جميع مناطق العاصمة، وقد أنجزت أمانة بغداد أعمال العد والفرز لـ(7) مناطق من أصل (19) قطعة أرض، وتمتلك الأمانة (12) قطعة منها، فيما استكملت دائرة التصاميم أعمال الفرز والتقطيع وإرسال البيانات الى دائرة التسجيل العقاري".

وأضاف، ان "دائرة التسجيل العقاري، أصدرت بيانات وسندات رسمية باسم أمانة بغداد لقطعتي أرض، فيما شكلت الأمانة لجنة لتحديد سعر المتر تمهيداً لبيع الأراضي الى شاغليها"، مبيناً ان "ما تم بيعه خلال المدة الأخيرة شمل (20) مواطناً متجاوزاً على أراضٍ داخل التصميم الأساس، حيث تم تحديد سعر المتر بـ(175) ألف دينار، وبأقساط تمتد الى (20) عاماً تخفيفاً عن كاهل المواطنين".

وتابع، ان "المواطنين من شاغلي الأراضي الزراعية يدفعون حالياً (10%) من قيمة الأرض مقدماً، فيما يقسط المبلغ المتبقي البالغ (90%) على مدى (20) عاماً"، مشيراً الى ان "تحديد سعر المتر في باقي المناطق يتم وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، ويختلف بحسب موقع الأرض ومجاوراتها".

كما أشار الى ان "هناك منطقتين فقط متبقيتين لتحديد أسعار البيع، وستباشر أمانة بغداد بعد ذلك بإجراءات التوزيع والتمليك لشاغلي هذه الأراضي"، منوهاً بأن "عملية التمليك تتم بعد تقديم طلب من المواطن وفق شروط محددة، منها ألا يمتلك هو أو أولاده القاصرون أو زوجته أي قطعة أرض أخرى، وأن تكون الأرض منسجمة مع البنى التحتية ومجنسة كأرض سكنية".

كذلك بيّن، ان "بعض قطع الأراضي الزراعية تقع ضمن ملكية وزارات أخرى، ما يتطلب نقل ملكيتها الى أمانة بغداد لتتمكن من استكمال إجراءات العد والفرز وإتمام عملية التمليك لشاغليها".