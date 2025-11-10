نجاة القاضي منير حداد من محاولة اغتيال على يد مجهولين منطقة الزعفرانية

نجا القاضي منير حداد، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقال القاضي حداد في حديث صحفي، إنه "اثناء توجهه الى مدينة المدائن وقرب الزعفرانية كانت هناك سيارة نوع (سورنتو) يستقلها شخصان مجهولان قاما بملاحقته وإطلاق النار عليه في محاولة لاغتياله". دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن القاضي حداد شغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز فى المحكمة الجنائية العراقية العليا السابقة، ورئيس اللجنة المشرفة على إعدام الطاغية المقبور الكافر صدام التكريتي